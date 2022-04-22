Переїзд Динамо до Бухареста був можливий завдяки Зеленському, – Мірча Луческу
Джерело:as.ro
Гравці Динамо отримали спеціальний дозвіл, аби виїхати за кордон. Українській клуб зіграє серію благодійних матчів з топовими командами Європи.
Луческу про відносини з Зеленським
Нещодавно у Румунії кияни зіграли свій третій благодійний матч. Їхнім суперником був ЧФР Клуж.
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Вперше у нових реаліях Динамо не забило у ворота опонентам. Оскільки попередні матчі проти Легії та Галатасарая закінчувалися перемогою динамівців – 1:3.
Головний тренер київського клубу розповів про особливі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, переїзд гравців до Румунії був можливий завдяки главі держави.
"Я зустрічався з Зеленським. Він був на нашій базі одного разу, вручав призи колишнім спортсменам, легендам українського спорту. Я розмовляв з ним, він відкритий. Загалом актори дуже відкриті.
Його поведінка. Він дуже близький до людей. Я ніколи не думав про те, яким може бути Зеленський, але події показали, що він рішучий чоловік, який любить свою країну", – сказав тренер.
Переїзд гравців Динамо до Бухареста був можливий завдяки Володимиру Зеленському,
– додав Луческу.