ЧФР Клуж – Динамо 0:0
Кияни непогано розпочали поєдинок. Попри не найкращу ігрову форму футболісти добре комбінували між собою, але Клуж дуже надійно грав в захисті, пише 24 канал.
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Доходило навіть до того, що господарі майже усім складом перебували у карному майданчику.
У перерві на вболівальників очікував концерт. Відомі українські співаки: Go_A, Руслана, The Hardkiss та DOROFEEVA розважали присутніх фанів.
Юлія Саніна виконала гімн України перед поєдинком матчу.
Відео виконання українського гімну
Другий тайм Динамо також виглядало цікаво. Було декілька моментів у Віктора Циганкова. Бущан також мав роботу та грав бездоганно.
Перед поєдинком динамівці відвідали центр для біженців у Клуж-Напоці.
Емоційне відео
Для Динамо це третій благодійний матч. Вперше футболісти Динамо не забили жодного голу.