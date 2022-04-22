Луческу об отношениях с Зеленским
Недавно в Румынии киевляне сыграли свой третий благотворительный матч. Их соперником был ЧФР Клуж.
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Впервые в новых реалиях Динамо не забило в ворота оппонентам. Поскольку предыдущие матчи против Легии и Галатасарая завершались победой динамовцев – 1:3.
Главный тренер киевского клуба рассказал об особых отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, переезд игроков в Румынию был возможен благодаря главе государства.
"Я встречался с Зеленским. Он был на нашей базе однажды, вручал призы бывшим спортсменам, легендам украинского спорта. Я разговаривал с ним, он открыт. В целом актеры очень открыты.
Его поведение. Он очень близок к людям. Я никогда не думал о том, каким может быть Зеленский, но события показали, что он решительный мужчина, любящий свою страну", – сказал тренер.
Переезд игроков Динамо в Бухарест был возможен благодаря Владимиру Зеленскому,
– добавил Луческу.