Луческу про відносини з Зеленським

Нещодавно у Румунії кияни зіграли свій третій благодійний матч. Їхнім суперником був ЧФР Клуж.

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Вперше у нових реаліях Динамо не забило у ворота опонентам. Оскільки попередні матчі проти Легії та Галатасарая закінчувалися перемогою динамівців – 1:3.

Головний тренер київського клубу розповів про особливі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, переїзд гравців до Румунії був можливий завдяки главі держави.

"Я зустрічався з Зеленським. Він був на нашій базі одного разу, вручав призи колишнім спортсменам, легендам українського спорту. Я розмовляв з ним, він відкритий. Загалом актори дуже відкриті.

Його поведінка. Він дуже близький до людей. Я ніколи не думав про те, яким може бути Зеленський, але події показали, що він рішучий чоловік, який любить свою країну", – сказав тренер.

Переїзд гравців Динамо до Бухареста був можливий завдяки Володимиру Зеленському,

– додав Луческу.

До слова. Усі кошти, отримані від реалізації квитків, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.