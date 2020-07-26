Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс поділився думкою про поєдинок проти Майка Тайсона, який відбудеться 12 вересня. Він глибоко вражений, як Тайсону вдалось після довгого часу повернутись у хорошу форму.

Джонс зазначив, що Тайсон не тільки виглядає вбивцею у тренувальному процесі, а є ним у поєдинках, цитує слова боксера TMZ.

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Немов вбивця

Боксер підкреслив, що сам знаходиться у чудовій формі та активно готується до поєдинку. Він порівняв Тайсона із Джорджом Форманом, який 10 років не боксував, але повернув себе у гарну фізичну форму.

Джонс не збирається виходити на ринг і зіткнутись із ним в першому раунді. Тайсон дуже добре працює у ранніх раундах.

У нього психологія гепарда – він хоче отримати все швидко, якщо я не буду готовий до цього, то стану його здобиччю,

– заявив Джонс.

Боксер додав, що людям потрібно зрозуміти, що він – не гепард. Тайсон – вбивця, який робить все швидко. Якщо у нього це не виходить, то з'являються проблеми.