Тайсон – не гепард, він – "вбивця": Джонс вражений силою "Залізного Майка" перед поєдинком
Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс поділився думкою про поєдинок проти Майка Тайсона, який відбудеться 12 вересня. Він глибоко вражений, як Тайсону вдалось після довгого часу повернутись у хорошу форму.
Джонс зазначив, що Тайсон не тільки виглядає вбивцею у тренувальному процесі, а є ним у поєдинках, цитує слова боксера TMZ.
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Немов вбивця
Боксер підкреслив, що сам знаходиться у чудовій формі та активно готується до поєдинку. Він порівняв Тайсона із Джорджом Форманом, який 10 років не боксував, але повернув себе у гарну фізичну форму.
Джонс не збирається виходити на ринг і зіткнутись із ним в першому раунді. Тайсон дуже добре працює у ранніх раундах.
У нього психологія гепарда – він хоче отримати все швидко, якщо я не буду готовий до цього, то стану його здобиччю,
– заявив Джонс.
Боксер додав, що людям потрібно зрозуміти, що він – не гепард. Тайсон – вбивця, який робить все швидко. Якщо у нього це не виходить, то з'являються проблеми.