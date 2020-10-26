Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес розповів деталі бою проти Василя Ломаченка. Американець вважає, що українець не хотів виходити на ринг проти нього.

Лопес вкотре прокоментував переможний бій проти українського боксера за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Новими думками щодо бою американець поділився у інтерв'ю Максу Каллерману, повідомляє Fightnews.info.

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Не хотів битись з Лопесом

Теофімо відзначив, що Василь старався задавати свій ритм у бою, але поважав всю силу суперника. За словами Лопеса, він з усіх сил намагався атакувати Ломаченка, але це було зробити вкрай складно з суперником, який не мав бажання битись на ринзі. Тому не дивно, що Василь старався витримувати дистанцію.

"Коли ми розпочали поєдинок, ми приголомшили Ломаченка. Я потрапив йому у корпус, гадаю, він сповна відчув це", – підсумував Теофімо.

Наголосимо, що бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.