Збірна України розгромила Кіпр перед Євро-2020

Збірна України провела останній товариський матч перед стартом на Євро-2020. 7 червня українці в Харкові розгромили збірну Кіпру – 4:0.

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Ближче до перерви кіпріоти залишилися в меншості. Зубков виходив віч-на-віч з воротарем гостей, але був затриманий. Панайоту був вилучений, а Ярмоленко реалізував 11-метровий. Згодом Андрій сам заробив пенальті. М’яч після його прострілу знайшов руку захисника. Цього разу до позначки підійшов Зінченко і не схибив.



Після перерви перевага господарів стала ще відчутнішою. І гравці почали забивати з гри. Добре увійшов у гру Марлос. Його передачі завершилися голами Яремчука і Ярмоленка.

Тепер збірна України переїжджає в Бухарест, де мешкатиме під час чемпіонату Європи. Перший матч на турнірі вона проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. В нашій групі гратимуть також команди Північної Македонії та Австрії.

Нова форма збірної України з картою Криму та скандальна реакція росіян

Збірна України з футболу представила дизайн форми, в якій буде виступати на Євро-2020. З доволі звичної події, це представлення швидко перетворилося на міжнародне протистояння, де своє слово навіть довелося висловити УЄФА. А все через контур України на цій формі. Та двома гаслами.

Представлення форми з доволі буденної новини, яка цікава лише футбольним вболівальникам, швидко переросла у подію міжнародну. Все через скандальну реакцію росіян на неї. Їм дуже допекло, що карта України зображена з окупованими територіями – Кримом та Донецькою і Луганською областями.

Детальніше про скандал – за посиланням у матеріалі Спорт24.

Стала відома зарплата Сергія Реброва в Аль-Айні

Український фахівець Сергій Ребров став новим головним тренером Аль-Айну з ОАЕ. Річний оклад 47-річного фахівця складе близько 4 мільйонів євро.

У Ференцвароші зарплата українського фахівця становила 1,5 мільйона євро.

Сергій Ребров вже відомий з арабськими країнами. У сезоні-2017/2018 український фахівець керував Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, з яким став віцечемпіоном країни.

Український боксер Хижняк ефектно завоював путівку на Олімпіаду

У рамках Європейського ліцензійного турніру у Парижі відбулися вирішальній поєдинки стадії 1/4 фіналу. З чотирьох українців тільки Олександр Хижняк зумів завоювати ліцензію на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Провідний боксер збірної України Хижняк завоював олімпійську ліцензію у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Хижняк – четвертий український боксер, який заволодів путівкою на Олімпіаду. До цього володарями ліцензій стали Микола Буценко, Ярослав Харциз та Анна Лисенко.