Дострокова перемога Хижняка

Провідний боксер збірної України Хижняк завоював олімпійську ліцензію у ваговій категорії до 75 кілограмів.

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У чвертьфінальному двобої Хижняк здобув впевнену перемогу над представником Швеції Адамом Чартоі.

Бій був зупинений у третьому раунді за повного домінування Хижняка.

Дивіться відео бою Хижняка

Хижняк – четвертий український боксер, який заволодів путівкою на Олімпіаду. До цього володарями ліцензій стали Микола Буценко, Ярослав Харциз та Анна Лисенко.

Невдача Рогави

На жаль, на Олімпіаду не зумів пробитися Цотне Рогава. У вирішальному поєдинку він зустрівся з Мухаммадом Адбуллаєвим з Азербайджану.

Бій був рівним, але четверо суддів віддали перемогу Адбуллаєву.

Поразки у чвертьфіналі зазнав представник у категорії до 69 кілограмів Євген Барабанов. Він поступився боксеру з Ірландії Ейдану Уолшу.

Не вдалося вийти до півфіналу і Ярославу Харцизу у категорії до 63 кілограмів. Але він завоював путівку на Ігри ще раніше.