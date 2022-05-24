Перед фіналом Ліги чемпіонів: голкіпер збірної України Лунін вперше став батьком

У сім'ї воротаря збірної України та Реала Андрія Луніна поповнення. У футболіста народився син.

У сім'ї Луніна поповнення

Чудову новину про поповнення 23 травня сповістив сам український голкіпер. Дружина Анастасія подарувала футболісту сина.

Дивіться також Шевченко зробив асист у благодійному матчі зірок на підтримку України: результативне відео

Андрій Лунін виклав у сторіс світлину, де тримає маленьку руку свого новонародженого сина. Це перша дитина для 23-річного голкіпера.

Нагадаємо, що 18 березня 2021 року воротар збірної України офіційно одружився.

Поповнення у родині сталось якраз перед фіналом Ліги чемпіонів, який відбудеться вже у суботу, 28 травня. У головній битві за трофей зійдеться мадридський Реал, за який виступає Лунін, та англійський Ліверпуль. Андрій може підійняти над головою черговий трофей.



Лунін став батьком / Скриншот із інстаграму футболіста

Нагадаємо, що Лунін закінчив сезон-2021/2022 у статусі чемпіона Ла Ліги. Реал достроково оформив чемпіонський титул в іспанському чемпіонаті. Український голкіпер відсвяткував успіх із синьо-жовтим прапором. Попереду ще можливий трофей Ліги чемпіонів.

Після чого Андрій доєднається до розташування збірної України, з якою буде готуватись до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. У разі позитивного результату українці зіграють проти Уельсу (5 червня) у фінальній боротьбі за путівку у Катар.

Статистика Луніна у сезоні-2021/2022