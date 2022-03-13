У Пекіні відбулася церемонія закриття Паралімпіади-2022: фото з Україною

У неділю, 13 березня, у Пекіні відбулася церемонія закриття зимових Паралімпійських ігор-2022. Прапороносцем збірної України став біатлоніст Віталій Лук'яненко.

У ході церемонії пройшов парад спортсменів, після чого паралімпійський прапор був переданий італійським містам – Мілану та Кортіне-д'Ампеццо, які приймуть наступні зимові Паралімпійські ігри у 2026 році, повідомляє 24 канал.

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Церемонія закриття Паралімпіади-2022 / Фото Xinhua News



Україна на церемонії закриття Паралімпіади-2022 / Фото Getty Images

Підсумки України на Паралімпіаді-2022