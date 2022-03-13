В ходе церемонии прошел парад спортсменов, после чего паралимпийское знамя было передано итальянским городам – Милану и Кортине-д'Ампеццо, которые примут следующие зимние Паралимпийские игры в 2026 году, сообщает 24 канал.

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Церемония закрытия Паралимпиады-2022 / Фото Xinhua News



Украина на церемонии закрытия Паралимпиады-2022 / Фото Getty Images

Итоги Украины на Паралимпиаде-2022