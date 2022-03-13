30-річна представниця України, яка змагалася в парабіатлоні та лижних перегонах, завоювала у столиці Піднебесної п'ять медалей: три золоті та дві срібні.
До слова Україна золотою нагородою закінчила свій виступ на Паралімпіаді-2022
Це дозволило їй посісти третє місце в списку найтитулованіших параатлеток Ігор у Пекіні. Шишкову випередили лише норвезький гірськолижник Єспер Педерсен та американська лижниця Оксана Мастерс, яка народилася в Україні.
Топ-5 мультимедалістів Паралімпіади-2022:
1. Єспер Педерсен (Норвегія, гірськолижний спорт): 4+1+0
2. Оксана Мастерс (США, парабіатлон, лижні перегони): 3+4+0
3. Оксана Шишкова (Україна, парабіатлон, лижні перегони): 3+2+0
Підсумки України на Паралімпіаді-2022
- Українські паралімпійці змогли вибратись із України, яка потерпає від війни з Росією. Наші спортсмени яскраво виступили в Пекіні, здобувши аж 11 нагород найвищого ґатунку.
- Ще в активі України 10 срібних та 8 бронзових медалей. Загалом паралімпійці повертаються в Україну з 29 нагородами.
- У загальному медальному заліку Україна поступилась лише Китаю та посіла друге місце. Трійку найкращих замкнула Канада – 25 медалей.