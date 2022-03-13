Новий рекорд для України

В останній день Паралімпіади-2022 Україна змогла поповнити свою скарбничку ще однією золотою нагородою. Сталось це у відкритій чоловічій естафеті 4х2,5 кілометри у паралижних перегонах, повідомляє 24 канал.

До теми Україна золотою нагородою закінчила свій виступ на Паралімпіаді-2022

Наша збірна змогла встановити рекорд України за кількістю здобутих золотих нагород на Паралімпійських іграх. У Пекіні паралімпійці 11 разів підіймались на найвищу сходинку п'єдесталу.

Ще в активі України 10 срібних та 8 бронзових медалей. Загалом паралімпійці повертаються в Україну з 29 нагородами.

У загальному медальному заліку Україна поступилась лише Китаю та посіла друге місце. Трійку найкращих замкнула Канада – 25 медалей.

Цікаво. У 2018 році у Пхьончхані українці здобули 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.