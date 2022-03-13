У ході церемонії пройшов парад спортсменів, після чого паралімпійський прапор був переданий італійським містам – Мілану та Кортіне-д'Ампеццо, які приймуть наступні зимові Паралімпійські ігри у 2026 році, повідомляє 24 канал.
До теми Українка Шишкова потрапила у топ-3 найкращих спортсменок Паралімпіади-2022
Церемонія закриття Паралімпіади-2022 / Фото Xinhua News
Україна на церемонії закриття Паралімпіади-2022 / Фото Getty Images
Підсумки України на Паралімпіаді-2022
- У Пекіні Україну представляли 20 спортсменів-паралімпійців та дев'ять спортсменів-гайдів.
- Українські паралімпійці змогли вибратись із України, яка потерпає від війни з Росією. Наші спортсмени яскраво виступили в Пекіні, здобувши аж 11 нагород найвищого ґатунку.
- Ще в активі України 10 срібних та 8 бронзових медалей. Загалом паралімпійці повертаються в Україну з 29 нагородами.
- У загальному медальному заліку Україна поступилась лише Китаю та посіла друге місце. Трійку найкращих замкнула Канада – 25 медалей.