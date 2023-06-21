Засідання суду відбудеться 22 червня о 10:30. Суддя розгляне апеляцію сторони очільника УАФ щодо зміни запобіжного заходу до Андрія Павелка.

До теми Життя не на зарплату, огидна вседозволеність та ганьба в збірній: Андрій Павелко і його скандали

Справа щодо Павелка продовжується

Нагадаємо, що 16 червня Шевченківський районний суд міста Львова змінив запобіжний захід президенту асоціації. Павелка було заарештовано на 60 діб (включно до 14 серпня). Андрій Васильович зустрів таке рішення судді із подивом та нервово відреагував на нього після закінчення засідання.

Павелка судять за розкрадання коштів, які були виділені на будівництво підприємства з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко разом із генсеком УАФ Юрієм Запісоцьким привласнили собі близько 26,5 мільйонів гривень, які були призначені на закупівлю обладнання для майбутнього підприємства.

Тоді Павелку та його компаньйону вдалось відмазатись від арешту. За них внесли заставу у вигляді майже 20 мільйонів гривень. Із другого разу суду таки вдалось посадити президента УАФ у СІЗО.\

Також львівський суд ухвалив перевести 9,88 мільйона гривень із застави, яку за Павелка восени 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", на державні рахунки.

Відзначимо, що на засіданні були футбольні зірки – Бєланов, Блохін та Дем'яненко. Усі вони заступились за Павелка та навіть були готові взяти на поруки президента УАФ. Про це нещодавно заявив і Протасов, який запевнив, що він та наставник "молодіжки" Ротань теж готові взяти на поруки Павелка.

Натомість їх слова не поділив колишній футболіст збірної Євген Левченко та більшість українців.