Андрій Павелко доволі відома у спортивному середовищі особа. З 2015 року він є президентом Української асоціації футболу (до травня 2019 року вона називалася Федерація футболу України). І на цій посаді він встиг потрапити у чималу кількість скандалів. Ще частина була пов'язана з його політичною дільністю – він був народним депутатом України з 2012 до 2019 років. А до цього навіть балотувався у мери Дніпра.

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Сайт 24 Каналу зібрав найбільш знакові скандальні історії, які пов'язані з Андрієм Павелком. Хоча самих скандалів з ним було значно більше.

Кубок Ліги чемпіонів для пасербиці та кримінального авторитета

У 2018 році фінал Ліги чемпіонів приймав Київ. Це найпрестижніший клубний футбольний турнір в Європі, де переможець отримує відповідний кубок. В УЄФА доволі чітко прописані правила перевезення трофея. Але Андрій Павелко вирішив зробити "виняток" для своєї неофіційної родини. Саме тоді про Павелка стало відомо широкому загалу.

Скандал виник після того, як в соцмережі опублікували фото, як 5-річна Ліза Чаус цілує кубок Ліги чемпіонів, перебуваючи в салоні авто. Дівчинка виявилася пасербицею Андрія Павелка – донькою Катерини Чаус, з якою разом і проживав депутат, але ніде не вказував в декларації.



Ліза Чаус тримає в руках кубок Ліги чемпіонів / скрін

Саме фото наробило чималого галасу, а після цього його одразу видалили. Але воно виявилося не єдиним, коли Павелко використовував кубок Ліги чемпіонів як йому бажалося. Адже фото з трофеєм є і в рідної доньки Павелка Анастасії. Правда в менш неочікуваній обстановці.

Анастасія Павелко з кубком Ліги чемпіонів / скрін

А от де мало очікувалося ще побачити кубок Ліги чемпіонів – так це в одній з церков Дніпра. І тримав "вухастого" там Олександр Петровський. Його на той час називали сватом Андрія Павелка. Водночас, за даними ЗМІ, він більш відомий як кримінальний авторитет під прізвиськом "Нарік".



Андрій Павелко зі священником та Олександром Петровським в церкві у Дніпрі з трофеєм Ліги чемпіонів / фото Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського "Солідарність"

Розкішне життя на "депутатську" зарплату

Поза спортивним середовищем Павелко відзначився занадто розкішним життям. І на все це він спромігся, поки був народним депутатом України.

Ще у 2018 році вийшло журналістське розслідування. Серед іншого журналісти встановили, що Павелко з Катериною Чаус орендували квартиру в Києві за 17 тисяч доларів щомісяця. Саме Катерина Чаус, яка ніде не працювала, вела доволі гламурне життя з постійними відпочинками на фешенебельних курортах.

Окрім того, дівчина хвалилася дорогоцінними подарунками від Павелка, які навряд чи він міг собі дозволити на депутатську зарплату.

Розслідування про розкішне життя родини Павелка

Не виключено, що кошти на таке розкішне життя Павелко отримав саме завдяки футболу. І корупції в ньому. Журналісти провели розслідування, де встановили, що з бюджету ФФУ було виведено понад мільйон доларів у результаті купівлі обладнання для футбольних полів через фірму-посередника в Еміратах.

Розслідування про корупції в ФФУ із закупівлею обладнання для заводу

Покарання за корупцію

Та під час перебування народним депутатом, Павелко відзначився не лише розкішним життям. Але й підозрою в корупції. Адже після обрання нардепом у 2015 році, він очолив доволі впливовий Комітет з питань бюджету Верховної Ради. І у 2015 році він очолив вже згадану Федерацію футболу України.

Тож коли Павелко головував там, через державну програму з бюджету виділили кошти на будівництво футбольних майданчиків зі штучним покриттям по всій Україні. Загалом мало бути виділено понад мільярд гривень на це.

Однак Міністерство регіонального розвитку прописало такі вимоги для закупівлі штучної трави, під які в Україні підходило тільки покриття від ТОВ "ФФУ Продакшн". А засновником "ФФУ Продакшн" у 2016 році стала громадська організація "Федерація футболу України", яку й очолював Павелко.

Розслідування в цій справі розпочали ще у 2018 році. Але лише у 2022 році справа дійшла до суду. І досі розглядається. 16 червня 2023 року Андрія Павелка відправили в СІЗО на 60 діб.

Детальніше про звинувачення Андрія Павелка в корупції та розслідувані цієї справи читайте в матеріалі на сайті 24 Каналу.

При цьому будь-яке рішення суду в цій справі (перший раз його відправили в СІЗО ще в листопаді 2022 року, але тоді за нього внесли заставу в розмірі майже 10 мільйонів гривень), Павелко та його прибічники називали "помстою Росії" нібито за діяльність Павелка в УЄФА щодо відсторонення Росії від міжнародних змагань.

Шапіто в збірній України

Андрій Павелко – президент Української асоціації футболу, і один з його обовязків – відповідати за розвиток футболу в Україні. Однак те, в якій ситуації опинився український футбол за останні декілька років нагадував більше фарс.

У 2021 році збірна України вийшли до чвертьфіналу чемпіонату Європи. А після турніру неочікувано залишилася без головного тренера. Виявилося, що УАФ не продовжила угоду з тренерським штабом Андрія Шевченка. Тож після закінчення контракту, 1 серпня 2021 року, головна футбольна команда опинилася без тренера.

Пікантність ситуації полягала в тому, що Андрій Шевченко – кум Андрія Павелка, хрещений батько його доньки Анастасії. Для прикладу, Шевченко знімався в політичному рекламному ролику Павелка. Він тоді балотувався в мери Дніпра.

Агітаційна реклама Андрія Павелка за участі Андрія Шевченка

Та й загалом саме призначення Шевченка тренером збірної у 2016 році мало свій шлейф скандалу. Адже його призначили помічником тодішнього тренера збірної України Михайла Фоменка. Хоча його помічником мав стати інший тренер. Але так Шевченко здобув відповідний статус, поїхав зі збірною на провальний для неї Євро-2016, а вже тоді й став головним тренером збірної. Тож чимало вболівальників недолюблювали Павелка саме через "кумівство у футболі" в прямому значенні цього слова. Адже Шевченко на чолі збірної України – це була саме його креатура.

Але таке закінчення "стосунків" між Шевченком та Павелком ще більше розізлила футбольних вболівальників. Шевченко стверджував, що він хотів продовжити контракт, але ні Павелко, ні представники УАФ не вийшли з ним на контакт.

Окрім того, скандальною ситуація була і через те, що команда залишилася без тренера за місяць до важливих матчів відбору на чемпіонату світу 2022 року. А людину, яку всі бачили наступником Шевченка на цій посаді, вже не можна було призначити – Сергій Ребров на той час очолив футбольний клуб Аль-Айн, і не міг достроково розірвати угоду.

Збірну України тоді довірили Олександру Петракову, і з поставленим завданням він впорався лише частково – зумів вивести команду в плей-офф кваліфікації, але там вона поступилася Уельсу. А в Лізі націй команда не зуміла посісти перше місце та піднятися в елітний дивізіон.

З Петраковим в УАФ повелися не менш однозначно. Ніхто так достеменно і не знав доки в нього триває контракт. І в січні 2023 року знову неочікувано виявилося, що збірна України залишилися без тренера. Павелко все обіцяв, шо новим тренером стане Сергій Ребров. Але на той час виконати цю обіцянку було вкрай важко. Тому на матчі в березні 2023 року команду готував Руслан Ротань, для якого робота тренером збірної України, хоч і з приставкою "в.о.", була третьою водночас. Адже на той час він також очолював і молодіжну збірну України та футбольний клуб Олександрія.

І лише в червні 2023 року Сергій Ребров очолив збірну України.