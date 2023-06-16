Вранці 16 червня Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Андрію Павелку. Очільник УАФ просить 60 діб у СІЗО – до 14 серпня включно.

До теми Президента УАФ Андрія Павелка заарештовано

Справедливе рішення суду

Також слідчий суддя постановила перерахувати на користь держави 9,88 мільйона гривень із застави, яку за Павелка восени 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг". Цей перерахунок повинен бути здійснений негайно.

Нагадаємо, що торік у листопаді Павелко був засуджений до двох місяців арешту. Однак за нього та за генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького внесли заставу у розмірі майже 20 мільйонів гривень.

Цього разу президенту асоціації не вдасться відмазатись від покарання у вигляді арешту. Львівський суд заборонив вносити будь-яку заставу за Павелка, який із подивом зустрів таке рішення судді Галини Білинської.

В інтернеті з'явилась вже перша реакція Павелка на свій арешт, яка розсмішила прихильників українського футболу. Цікаво, що більшість із них підтримала рішення львівського суду. Президент УАФ почав розкидатись патріотичними гаслами, аби уникнути прямої відповіді на запитання: "Що буде далі?".