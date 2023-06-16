16 червня суддя Шевченківського районного суду міста Львова Галина Білинська задовольнила клопотання прокурора та відправила в СІЗО на 60 діб президента УАФ Андрія Павелка. На захист свого патрона один за одним вступилися зірки українського футболу, яких запросив на роботу в Асоціацію саме Павелко.

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Бєланов: Справа з політичним душком

Адвокатом Павелка виступив володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов. Славетний футболіст київського Динамо написав пост у Facebook, звинувативши суддів в політичній заангажованості.

"Другу добу у Львові. Вранці Шевченківський районний суд міста вирішив арештувати президента УАФ, члена виконкому УЄФА Андрія Павелка. Навіщо?

У мене на це запитання лише одна відповідь – притягнуте за вуха рішення з політичним душком. Ця судова епопея продовжується з минулої осені", – написав Бєланов.

Бєланов розраховує на допомогу Зеленського

На думку володаря "Бронзової бутси" ЧС-1986, арешт Андрія Павелка грає на руку російському агресору. А тому він закликав президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.

"Неймовірно, як в цьому випадку збіглися інтереси країни-агресора, яку в тому числі зусиллями Андрія Павелка позбавили права виступати на всіх міжнародних футбольних змаганнях, і львівського судді. Випадковість?

В той час, як війна проти агресора продовжується і нам потрібно ще більше об’єднуватися навколо захисту незалежності України, нас зсередини атакують ракетами особливо небезпечної дії – розколу.

Звертаюся до президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на цю ситуацію і не допустити знищення футбольної родини України", – зазначив Бєланов.

Проте в коментарях під дописом Бєланова підписники засумнівалися в щирості легенди.

"Де там "політичний душок"? У афері зі штучним покриттям для футбольних майданчиків?"

"На кого перетворилися наші легенди футболу за кого впрягаються. Це ж на все життя".

"Не ганьбіться на всю країну, Павелко – злодій, його місце у в'язниці".

"Яке жалюгідне підлабузництво! Може результати роботи Краматорського заводу нам покажете?"

Нагадаємо, що Андрій Павелко є фігурантом низки кримінальних справ про фінансові розкрадання в УАФ. Під час свого президентства Павелко запросив на різні посади в УАФ ледь не всіх легенд українського футболу: Олега Блохіна, Ігоря Бєланова, Олексія Михайличенка, Олега Протасова, Анатолія Дем'яненка. Вони постійно супроводжують чиновника під час судових засідань.