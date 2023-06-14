Конкурує з аргентинцем та Зіданом: екстренер Шахтаря може очолити команду Маліновського

Руслан Маліновський може отримати коуча, який свого часу очолював його рідний клуб. Проте потенційний наставник не є першим пріоритетом французів.

Паулу Фонсека може очолити Марсель. Португальський фахівець все ж має знаменитих фахівців у конкурентах.

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Підстраховуючи самих себе

Французький колектив перебуває у активному пошуку нового наставника після того, як Марсель покинув Ігор Тудор. Саме хорватський наставник запросив у команду Руслана Маліновського. Наразі "олімпійці" відшукали декілька варіантів фахівців, які б могли заповнити порожнечу на тренерському містку французького колективу. У перелік кандидатів потрапив і колишній очільник Шахтаря Паулу Фонсека, та от португалець не головний претендент на посаду у Марселі.

"Олімпійці" першочергово націлились на Марсело Гальярдо, який на даний момент очолює Рівер Плейт з Аргентини. Гальярдо хоче привести з собою у Францію тренерський штаб з 15 людей для роботи в клубі. Марсело знайомий з Лігою 1, проте у ролі футболіста, оскільки свого часу захищав кольори ПСЖ та Монако. Марсель жадає якнайшвидше дійти згоди з латиноамериканським фахівцем, проте той відтерміновує своє остаточно рішення.

Через невизначеність Гальярдо, "олімпійці" вимушені не концентруватись на наставнику Рівер Плейта, а також пошукати інші варіанти. Вже тут на допомогу прийшов Паулу Фонсека, який очолює Лілль. Марсель готовий запропонувати посаду портуагльсьному тренеру в разі невдачі з Гальярдо. Фонсека у свою чергу вражений та радий інтерему зі сторони "олімпійців", проте не певне чи готовий на даний момент покинути "мастифів".

Кар'єра Паулу Фонсеки