Фонсека, який на сьогоднішній день очолює французький Ліль, дав інтерв'ю. У ньому тренер розповів про війну в Україні.

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Позиція португальця

Фонсека розповів про проблеми, з якими зіткнулися люди в Україні. Також екс-коуч Шахтаря закликав світ допомагати нашій державі:

"Моя дружина та син українці, і ми залишили все там. Українцям, як і раніше, важко жити у повсякденному житті, коли Європа та решта світу відключаються від реальності подій. Ми вже менше говоримо про це, час іде, а війна триває. Люди в Україні досі сильно страждають. Ми рухаємося до того часу року, коли дуже холодно, а у них немає електрики та води. Дуже важко бачити ці страждання. Мені ще важче ухвалити цю ситуацію. Світ недостатньо допомагає Україні", – розповів Пауло Фонсека.

Португалець очолив Шахтар у 2016 році та керував командою до 2019. За цей час він встиг тричі виграти чемпіонат України у сезонах 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019. Також він з командою тричі виграв кубок України знову ж у сезонах 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019. Один раз Фонсеці підкорився і Суперкубок України у 2017.