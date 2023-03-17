Наставник відзначив, що Україна подарувала йому сім'ю, а частина його серця стала синьо-жовтою. Пауло Фонсека зробив відверте зізнання щодо збірної України.

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Фонсека: Одного дня я б хотів стати тренером збірної України

Португальський фахівець хотів би якось попрацювати на чолі синьо-жовтої національної команди.

Маю зізнатися, що це не частина моїх планів ставати тренером збірної просто зараз, але одного дня я б хотів мати можливість працювати з національною командою України. Я відчуваю, що маю віддати Україні та українцям борг. Завдяки моїй дружині Каті та сину Мартіну половина мого серця українська. Тому так, одного дня я б хотів стати тренером збірної України,

– сказав Фонсека.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Фонсека публічно підтримує України та засуджує російську агресію.

Тренерська кар'єра Пауло Фонсеки в Україні