Наставник відзначив, що Україна подарувала йому сім'ю, а частина його серця стала синьо-жовтою. Пауло Фонсека зробив відверте зізнання щодо збірної України.
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Фонсека: Одного дня я б хотів стати тренером збірної України
Португальський фахівець хотів би якось попрацювати на чолі синьо-жовтої національної команди.
Маю зізнатися, що це не частина моїх планів ставати тренером збірної просто зараз, але одного дня я б хотів мати можливість працювати з національною командою України. Я відчуваю, що маю віддати Україні та українцям борг. Завдяки моїй дружині Каті та сину Мартіну половина мого серця українська. Тому так, одного дня я б хотів стати тренером збірної України,
– сказав Фонсека.
Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Фонсека публічно підтримує України та засуджує російську агресію.
Тренерська кар'єра Пауло Фонсеки в Україні
- Свого часу Фонсеці ощасливилось попрацювати у Шахтарі. Влітку 2016-го португалець очолив донецьку команду, якою керував до кінця червня 2019 року.
- На чолі "гірників" провів 139 матчів, у яких здобули 104 перемоги при лише 18 поразках. Ще 17 зустрічей закінчувались мировою.
- Після кар'єри в Україні перебрався в італійську Рому.
- Разом із донецьким клубом здобув сім трофеїв.