Рівняни змогли взяти реванш у суперника із Запоріжжя за поразку 1:0 у першому матчі плей-офф. Шість голів влетіло у ворота запорізького Металурга у матчі-відповіді. Натомість гості забили лише гол престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вереса 6:1 та 6:2 за підсумками двох зустрічей.
Детальніше про гру Верес безжально знищив Металург 6:1 та позбавив шансу запоріжців повернутись в УПЛ
Зберіг клуб в УПЛ та покинув команду
Рівненський клуб продовжить свої виступи в УПЛ, але вже під керівництвом нового наставника. На післяматчевій пресконференції Юрій Вірт оголосив про свій відхід із Вереса. Наставник дав відвертий коментар, натякнувши про конфлікт у клубі.
"Я йду з команди. В мене була розмова з президентом. Знаєте, буду відкритим. Тиждень назад він сказав, що весь футбольний клуб проти мене. Тому я не маю жодного права залишатись тут. І йду з команди", – сказав наставник.
І футболісти, і уболівальники, і є інші люди, які підтримували та підтримують мене. Але є люди в клубі, які просто запхали ніж у спину, і тримали його до сьогоднішнього дня. Я не міг цього зрозуміти, адже пройшов дуже складний шлях. Саме сьогодні чотири роки тому, як я прийняв цю команду. І сьогодні залишаю її. Я не прощаюсь із командою, а просто кажу "до побачення",
– заявив Вірт.
Нагадаємо, що саме Вірт свого часу вивів Верес в УПЛ.
Вірт заявив, що разом із ним клуб покидає його увесь тренерський штаб. Наразі невідомо, у якому клубі опиниться Вірт зі своїми помічниками.
Тренерська кар'єра Юрія Вірта у Вересі
- Наприкінці 2016 року став асистентом головного тренера у Вересі. Вже у квітні 2017-го очолив рівненський клуб.
- Тоді у 2018-му році пішов попрацювати у львівський Рух, але провів на чолі "жовто-чорних" лише 7 матчів та покинув команду.
- Влітку наступного року повернувся до керма Вереса та 14 червня 2023 року оголосив про свій відхід.
- На чолі рівненської команди Вірт провів 119 матчів.
- В останньому для себе сезоні у рівненському клубі провів 31 поєдинок, у яких його підопічні здобули 9 перемог при 16 поразках. Ще 6 зустрічей закінчувались мировою.