Рівняни змогли взяти реванш у суперника із Запоріжжя за поразку 1:0 у першому матчі плей-офф. Шість голів влетіло у ворота запорізького Металурга у матчі-відповіді. Натомість гості забили лише гол престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вереса 6:1 та 6:2 за підсумками двох зустрічей.

Детальніше про гру Верес безжально знищив Металург 6:1 та позбавив шансу запоріжців повернутись в УПЛ

Зберіг клуб в УПЛ та покинув команду

Рівненський клуб продовжить свої виступи в УПЛ, але вже під керівництвом нового наставника. На післяматчевій пресконференції Юрій Вірт оголосив про свій відхід із Вереса. Наставник дав відвертий коментар, натякнувши про конфлікт у клубі.

"Я йду з команди. В мене була розмова з президентом. Знаєте, буду відкритим. Тиждень назад він сказав, що весь футбольний клуб проти мене. Тому я не маю жодного права залишатись тут. І йду з команди", – сказав наставник.

І футболісти, і уболівальники, і є інші люди, які підтримували та підтримують мене. Але є люди в клубі, які просто запхали ніж у спину, і тримали його до сьогоднішнього дня. Я не міг цього зрозуміти, адже пройшов дуже складний шлях. Саме сьогодні чотири роки тому, як я прийняв цю команду. І сьогодні залишаю її. Я не прощаюсь із командою, а просто кажу "до побачення",

– заявив Вірт.

Нагадаємо, що саме Вірт свого часу вивів Верес в УПЛ.

Вірт заявив, що разом із ним клуб покидає його увесь тренерський штаб. Наразі невідомо, у якому клубі опиниться Вірт зі своїми помічниками.

Тренерська кар'єра Юрія Вірта у Вересі