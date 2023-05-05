"Спорт і політика не мають нічого спільного": колишня друга ракетка світу на стороні росіян

Паула Бадоса вважає, що спорт повинен бути поза політикою. Іспанська тенісистка не до кінця розуміє реалій сьогодення.

Паула Бадоса чітко стверджує, що на даний кожен має займатися своєю справою. Іспанська тенісистка не бажає міняти своєї думки.

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Паула Бадоса, яка колись була близькою подругою з Мартою Костюк, та війна розставила тенісисток по різні сторони барикади, говорить по стандартах російської пропаганди, а саме, що спорт повинен бути поза політикою. Логічно, що Паула буде дотримуватись думки, оскільки та перебуває у тісних стосунках з білорусами та росіянами, яких вона відверто захищала, відстоюючи їхні права на міжнародній арені. Іспанка була проти усунення спортсменів з країни-агресора та її поплічниці.

Безумовно, вони не повинні змішуватися. На жаль, вони пересіклися, але я ніколи цього не зрозумію. Зрештою, спорт і політика не мають нічого спільного, і дуже прикро, що гравці так сильно влізають в це. Ми не беремо в цьому участі. Ми не знаємо, що там відбувається. Є багато думок, і ми теж не знаємо на 100 відсотків усього, і не будемо знати. Я вважаю за краще в це не влізати і займатись своїми справами. Політики мають займатись політикою, а спортсмени – спортом,

– розповіла Бадоса.

Низка спортсменів світу стверджують. що спорт ні в якому разі не може бути за межами політики у реаліях сьогодення. Зокрема голова правління Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини Торстен Бурместер висловлювався, що "спорт ні в якому разі не може бути аполітичним".