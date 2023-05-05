Паула Бадоса четко утверждает, что на данный момент каждый должен заниматься своим делом. Испанская теннисистка не желает менять свое мнение.

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Паула Бадоса, которая когда-то была близкой подругой с Мартой Костюк, и война расставила теннисисток по разные стороны баррикады, говорит по стандартам российской пропаганды, а именно, что спорт должен быть вне политики. Логично, что Паула будет придерживаться мнения, поскольку она находится в тесных отношениях с белорусами и россиянами, которых она откровенно защищала, отстаивая их права на международной арене. Испанка была против устранения спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы.

Безусловно, они не должны смешиваться. К сожалению, они пересеклись, но я никогда этого не пойму. В конце концов, спорт и политика не имеют ничего общего, и очень досадно, что игроки так сильно влезают в это. Мы не участвуем в этом. Мы не знаем, что там происходит. Есть много мнений, и мы тоже не знаем на 100 процентов всего и не будем знать. Я предпочитаю в это не влезать и заниматься своими делами. Политики должны заниматься политикой, а спортсмены – спортом,

– рассказала Бадоса.

Ряд спортсменов мира утверждают. что спорт ни в коем случае не может быть за пределами политики в реальных реалиях. В частности, председатель правления Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер высказывался, что "спорт ни в коем случае не может быть аполитичным".