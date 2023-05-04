Голова правління Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини Торстен Бурместер вважає, що перед МОК наразі стоїть складне питання. Проте комітет повинен прийняти правильне рішення – відсторонити росіян та білорусів.

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Одні труднощі

Бурместер розповів, що МОК стикається з проблемою адаптації до політичної зміни клімату в спорті в зв'язку з війною. Новий світовий порядок в доступному для огляду майбутньому стане порядком конфлікту, саме суперечкою з Росією, але, можливо, і з Китаєм. Торстен зауважив, що зіткнувшись з такою ситуацією, спорт повинен запитати себе, яку роль він хоче грати на зміненому ігровому полі.

Також голова припустив, якщо війна змінить співіснування у всьому світі, то МОК повинна розглянути включення спорту в політичні санкції відповідним засобом для вирішення конфлікту. Однак в такій ситуації можливий збиток спортивних цінностей та Олімпійської хартії буде непередбачуваним.

Як члени олімпійської сім'ї ми бачимо, що єдність в світовому спорті знаходиться під загрозою. Спорт не є аполітичним, він повинен бути політизованим, щоб відстоювати свої законні інтереси. І йому доведеться знову і знову стикатися з політичними реаліями. Можливо, зі вступом в нову еру системних конфліктів в світовому спорті нам будуть потрібні ще більш чіткі правила гри і менш розрізнені дії,

– розповів Бурместер.

Умови допуску росіян до змагань згідно заяви МОК