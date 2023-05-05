Еліна Світоліна (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) 2:0 (6:3, 6:1)

Українська тенісистка впевнено рухається по драбині "челленджеру" у Франції. Півфінал став першим для Еліни Світоліної з серпня 2021-го року, пишет 24 Канал.

Варте уваги Вдруге бита українкою: Ястремська перемогла швейцарку та вийшла у півфінал в Реусі

З вогнем в очах

Українська тенісистка здобула третю перемогу на турнірі WTA125 у французькому Сен-Мало. Еліна Світоліна у двох сетах змогла взяти гору над представницю Франції Леолією Жанжан у чвертьфіналі турніру. Матч тенісисток, який став першим між Світоліною та Жанжан, тривав 59 хвилин. Українка 5 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та використала 5 з 8-и брейкпойнтів

У першому сеті Світоліна за рахунку 3:2 зробила брейк на подачі суперниці. Еліна могла закінчити зустріч достроково, однак за рахунку 5:3 не використала сетпоїнт на подачі Жанжан. Та от у наступному геймі на власній подачі, українка довела справу до перемоги. Другу партію Світоліна закінчила з розгромним рахунком 6:1, що і стало фіналом дуелі, дозволивши взяти Жанжан лише один гейм.

До речі. У півфіналі Еліна зіграє з переможницею матчу між Слоун Стівенс і Джессікою Понше.

Впевнено до тріумфу

Нагадаємо, що українська тенісистка спершу обіграла грекиню Деспіну Папаміхаїл, після чого розібралася з бельгійку Ісалін Бонавентюр. Також варто зазначити, що Світоліна вперше з серпня 2021-го року вийшла до півфіналу на турнірі WTA. Востаннє це вдавалося Еліні на змаганнях у Чикаго, де вона вона здоубла свою останню перемогу у теісній першості.