Чемпіон України-2022/2023 донецький Шахтар знайшов в УПЛ заміну Ігорю Йовічевічу. Інформація про відхід хорватського спеціаліста шокувала українську футбольну спільноту. Ніхто не розуміє, чому "гірники" хочуть попрощатись із наставником, який збудував команду із нуля та ще й привів її до золотих медалей УПЛ. Хорватські ЗМІ, які близькі до оточення наставника, вже підтвердили відхід Йовічевіча, який після закінчення сезону повернувся у рідну Хорватію.

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Тренерські ротації в УПЛ

Відзначимо, що свого часу Йовічевіч взагалі міг не очолити донеччан, адже мав пропозицію із Європи. Однак вирішив не переїжджати у Словаччину та не зрадив Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тепер Шахтар зацікавлений у послугах 53-річного нідерландського наставника луганської Зорі Патріка ван Леувена.

Начебто генеральний директор "гірників" Сергій Палкін декілька тижнів тому мав зустріч із іноземним наставником у Києві. Про це повідомив блогер та коментатор Віктор Вацко.

Журналіст та відомий коментатор Ігор Циганик розповів, хто може змінити Леувена на чолі Зорі. Представник ЗМІ заявив, що новим головним тренером луганського колективу у випадку відходу нідерландця стане Олександр Бабич, який є основним кандидатом на цю посаду.

Наразі 44-річний Бабич працює тренером-консультантом у болгарській Фратрії. Раніше український наставник попрацював на чолі різних команд Чорноморця, очолював Маріуполь та Кривбас.

Тренерський досвід Патріка ван Леувена на чолі Зорі