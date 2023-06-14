Чемпион Украины-2022/2023 донецкий Шахтер нашел в УПЛ замену Игорю Йовичевичу. Информация о уход хорватского специалиста шокировало украинское футбольное сообщество. Никто не понимает, почему "горняки" хотят попрощаться с наставником, который построил команду с нуля и привел ее к золотым медалям УПЛ. Хорватские СМИ, близкие к окружению наставника, уже подтвердили уход Йовичевича, по окончании сезона вернувшегося в родную Хорватию.
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Тренерские ротации в УПЛ
Отметим, что в свое время Йовичевич вообще мог не возглавить дончан, ведь имел предложение из Европы. Однако решил не переезжать в Словакию и не изменил Украине после начала полномасштабного вторжения России.
Теперь Шахтер заинтересован в услугах 53-летнего нидерландского наставника луганской Зари Патрика Ван Леувена.
Вроде бы генеральный директор "горняков" Сергей Палкин несколько недель назад встречался с иностранным наставником в Киеве. Об этом сообщил блоггер и комментатор Виктор Вацко.
Журналист и известный комментатор Игорь Цыганик рассказал, кто может сменить Леувена во главе Зари. Представитель СМИ заявил, что новым главным тренером луганского коллектива в случае ухода нидерландца станет Александр Бабич, являющийся основным кандидатом на этот пост.
В настоящее время 44-летний Бабич работает тренером-консультантом в болгарской Фратрии. Ранее украинский наставник поработал во главе разных команд Черноморца, возглавлял Мариуполь и Кривбасс.
Тренерский опыт Патрика ван Леувена во главе Зари
- С конца июня 2022 года нидерландец работает во главе Зари. Он не побоялся приехать работать в страну, где идет полномасштабная война.
- Патрик ван Леувен соединён с Зарей контрактом до конца июня 2025 года.
- Во главе луганской команды наставник провел уже 32 матча (22 победы при 6 поражениях, еще 4 встречи окончились ничьей).
- Привел Зорю к бронзовым наградам УПЛ-2022/2023.