Чемпион Украины-2022/2023 донецкий Шахтер нашел в УПЛ замену Игорю Йовичевичу. Информация о уход хорватского специалиста шокировало украинское футбольное сообщество. Никто не понимает, почему "горняки" хотят попрощаться с наставником, который построил команду с нуля и привел ее к золотым медалям УПЛ. Хорватские СМИ, близкие к окружению наставника, уже подтвердили уход Йовичевича, по окончании сезона вернувшегося в родную Хорватию.

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Тренерские ротации в УПЛ

Отметим, что в свое время Йовичевич вообще мог не возглавить дончан, ведь имел предложение из Европы. Однако решил не переезжать в Словакию и не изменил Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Теперь Шахтер заинтересован в услугах 53-летнего нидерландского наставника луганской Зари Патрика Ван Леувена.

Вроде бы генеральный директор "горняков" Сергей Палкин несколько недель назад встречался с иностранным наставником в Киеве. Об этом сообщил блоггер и комментатор Виктор Вацко.

Журналист и известный комментатор Игорь Цыганик рассказал, кто может сменить Леувена во главе Зари. Представитель СМИ заявил, что новым главным тренером луганского коллектива в случае ухода нидерландца станет Александр Бабич, являющийся основным кандидатом на этот пост.

В настоящее время 44-летний Бабич работает тренером-консультантом в болгарской Фратрии. Ранее украинский наставник поработал во главе разных команд Черноморца, возглавлял Мариуполь и Кривбасс.

Тренерский опыт Патрика ван Леувена во главе Зари