Вісім українців поборються за медалі Паралімпіади-2024 у плаванні: коли відбудуться фінали

29 серпня 2024, 16:36
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Автор: Сергій Шаховець

На Паралімпійських іграх-2024 в Парижі стартував повноцінний змагальний день. Українські параатлети вдало подолали кваліфікацію у плаванні.

У четвер, 29 серпня, на Паралімпіаді-2024 відбулася кваліфікація у плаванні. Одразу вісім українських параатлетів відібралися у фінали, пише 24 Канал.

До теми Перший змагальний день на Паралімпіаді-2024: онлайн-трансляція 29 серпня

Перші шанси на медалі

У фінальних запливах своїх дисциплін виступатимуть: Антон Коль, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Анна Гонтар, Ігор Німченко, Олексій Вірченко, Олександр Комаров та Ірина Пойда. Українські плавці будуть боротися за перші нагороди для збірної.

Коли змагатимуться українські плавці

  • 18:50. Антон Коль, 100 м, спина, клас S1
  • 19:00. Роман Бондаренко, 100 м, спина, клас S2
  • 19:36. Дмитро Ванзенко, 100 м, батерфляй, клас S14
  • 20:19. Анна Гонтар, 50 м, вільний стиль, клас S6
  • 20:41. Ігор Німченко, 50 м, вільний стиль, клас S10
  • 21:09. Олексій Вірченко, 100 м, батерфляй, клас S13
  • 21:38. Олександр Комаров, 200 м, вільний стиль, клас S5
  • 21:46. Ірина Пойда, 200 м, вільний стиль, клас S5

Дивитись виступи українських плавців можна буде на платформах Суспільного.

Нагадаємо, що Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів. Вони змагатимуться у 17 видах спорту – це історичне досягнення для нашої команди.

Паралімпіада-2024 в Парижі офіційно відкрилася 28 серпня. На урочистій церемонії збірну України зустріли оваціями. Змагання у столиці Франції триватимуть до 8 вересня.