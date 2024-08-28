Вже у середу, 28 серпня, в Парижі відбудеться офіційна церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024. У 17-х за ліком змаганнях візьмуть участь найкращі параатлети світу, пише 24 Канал.

До теми Паралімпійські ігри-2024: що варто знати про спортивні змагання в Парижі

Хто транслюватиме Паралімпійські ігри

Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в України буде Суспільне. За перебігом подій на спортивних майданчиках Парижу можна буде слідкувати на каналі Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо). Також окремі змагання будуть транслюватися на ютуб-каналі Суспільне Спорт.

На сайті Суспільне Спорт одночасно будуть доступні чотири онлайн-трансляції з українськими коментаторами.

Щодня інформаційно-аналітична студія Суспільного буде проводити аналіз змагань, а також дайджест головних подій. Загалом транслятор запропонує глядачам не менше 100 годин паралімпійського спорту у прямому етері.

Список трансляторів Паралімпійських ігор

телеканал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного (Суспільне Вінниця, Суспільне Волинь, Суспільне Донбас тощо)

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Крім того, окремі турніри будуть доступні вболівальникам спорту в аудіоформаті на Радіо Промінь.

Важливо. У складі збірної України на Паралімпійських іграх виступатимуть 140 спортсменів з певними вадами здоров'я. Наші параатлети змагатимуться у 17 видах спорту.

Нагадаємо, що Паралімпіада-2024 в Парижі триватиме до 8 вересня. У змаганнях буде розіграно 529 комплектів нагород у 22 видах спорту.