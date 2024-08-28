Паралімпіада у Франції триватиме із 28-го серпня по 8-ме вересня. Спортсмени змагатимуться за 529 комплектів нагород у 22 видах спорту, повідомляє 24 Канал.

До теми Паралімпійські ігри-2024: де та коли дивитися церемонію відкриття у Парижі

Старт змагань у Парижі

Україну будуть представляти 140 спортсменів із різних куточків нашої країни у 17-ти із 22-х видів спорту. Це рекордна кількість дисциплін, у яких змагатимуться українці.

Цього разу парад країн-учасниць відбуватиметься не на човнах річки Сени. Атлети крокуватимуть від площі Клемансо Єлисейськими полями до самої площі Згоди. Участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2024 візьмуть близько 4400 спортсменів із різних країн.

Де дивитись церемонію відкриття Паралімпіади-2024

Дивитися онлайн церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2024 можна буде переглянути на каналах Суспільного, а саме:

Перший канал Суспільного

телеканал Суспільне Спорт

місцеві телеканали Суспільного Мовлення

сайт Суспільне Спорт

Початок – о 20:30 (за київським часом). Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію церемонії відкриття Паралімпіади-2024, у якій будуть опубліковані фото та відео з місця події.

Онлайн церемонії відкриття Паралімпіади-2024