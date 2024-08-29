У четвер, 29 серпня, у Парижі стартують змагання Паралімпіади-2024. Перший день турніру обіцяє бути насиченим, пише 24 канал.

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Перший день Паралімпіади-2024

Змагання розпочнуться одразу у 12 видах спорту. З них 4 будуть медальними.

Представники збірної України змагатимуться у бочі, голболі, пара бадмінтоні, пара настільному тенісі, пара стрільбі з лука та пара плаванні.

  • 11:00. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD8 1/8 фіналу (Петрунів/Єзик)
  • 11:06. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S2 (Бондаренко)
  • 11:32. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S14 (Ванзенко)
  • 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів вільним стилем, S6 (Гонтар)
  • 11:51. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S10 (Німченко)
  • 12:03. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13 (Вірченко)
  • 13:19. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5 (Комаров)
  • 12:31. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Пойда)
  • 13:15. Настільний теніс – чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу (Ніколенко/Дідух)
  • 13:30. Бадмінтон – одиночний розряд, SL3, чоловіки (Чирков)
  • 13:50. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
  • 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, змішані командні змагання, олімпійський лук (Україна)
  • 14:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)
  • 14:15. Голбол – чоловіки, відбірковий раунд, група В (Україна – Єгипет)
  • 18:00. Бочча – чоловіки (Артем Колінко)
  • 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, жінки, олімпійський лук (Шевченко)
  • 18:00. Стрільба з лука – рейтинговий раунд, чоловіки, блочний лук (Атаманенко)
  • 18:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S1 (Антон Кол)
  • 20:20. Бочча – жінки (Наталія Коненко)
  • 21:00. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Литовченко/Май)
  • 21:45. Настільний теніс – змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу (Дідух/Шинкарова)

Де дивитися

Офіційним транслятором Паралімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів будуть на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 29 серпня

Настільний теніс

Українці розпочнуть перші змагання у настільному тенісі. Початок об 11:00.

Початок першого змагального дня

Перший змагальний день відкриють змагання з бадмінтону о 9:30.

Українці не будуть представлені в цьому виді спорту.