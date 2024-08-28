Атлети під час параду країн крокують від площі Клемансо Єлисейськими полями до самої площі Згоди. Урочиста програма запланована на 3,5 години, повідомляє 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2024 у Парижі

Вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Паралімпіади-2024

Від України на Паралімпійські ігри у Париж поїхали 140 спортсменів. Українці змагатимуться у 17-ти із 22-х видів спорту. Це рекордна кількість дисциплін для нашої країни в історії Паралімпіади.

Синьо-жовтий прапор на церемонії відкриття пронесли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський.

Представники України вже пройшли по паралімпійському селищу і невдовзі вийдуть на головну арену Паралімпіди-2024 в Парижі.

Українці пройшли олімпійським селищем: дивіться відео

Українська парафехтувальниця Наталія Морквич у своїх соцмережах поділилася фото з церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2024.



Українки на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 / Скриншот з інстаграму Морквич

Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття. Форма, яку розробили спеціально під Паралімпійські ігри, просто розкішна. У цьому дизайні втілення усієї України, яка вже не один рік виборює свою незалежність.

Відео виходу України