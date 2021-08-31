Україна виборола 67 медалей на Паралімпіаді: переможні підсумки Ігор у Токіо за 31 серпня

Українська збірна продовжує впевнено збирати медалі на літній Паралімпіаді в Токіо. "Синьо-жовта" дружина здобула вже 67 медалей різного ґатунку на Паралімпійських іграх.

Україна здобула 13 медалей за один день

У вівторок медальна скарбничка України поповнилася 13 нагородами. Що цікаво, 7 медалей Україна здобула у плаванні.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Уже 5 медаль у Токіо здобув плавець Андрій Трусов. Українцю не було рівних у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S7.

Ще одне "золото" у плаванні виборов Максим Кріпак. Українець впевнено переміг у запливі на 100 метрів у класі S10.

Кріпак видав настільки потужне завершення, що встановив новий світовий рекорд. Результат Максима – 54.15 секунди. У Токіо Максим здобув уже 4 нагороди.

15 золоту медаль для України на Олімпіаді виборов Максим Коваль у штовханні ядра. Спершу в Коваля було срібло. Але після протесту на результат малазійського спортсмена Мухаммада Зіяда Золкефлі українцю дісталося "золото".

Результат Коваля 17.34 метра став новим світовим рекордом!

Щедрим 7 день Паралімпіади був на срібні нагороди. Відразу шестеро представників України підіймалися на подіум за срібною медаллю:

Оксана Ботурчук (легка атлетика)

Єгор Дементьєв (велоспорт)

Максим Веракса (плавання)

Олександр Яровий (штовхання ядра)

Юлія Шуляр (легка атлетика)

Наталія Кобзар (легка атлетика)

Також українські спортсмени здобули 4 бронзові нагороди й всі у плаванні:

Василь Крайник (плавання)

Євгеній Богодайко (плавання)

Єлизавета Мерешко (плавання)

Збірна України (змішана естафета з плавання)



Україна здобула ще 13 медалей у Токіо / Інфографіка Спорт 24

Загалом в активі збірної України вже 67 медалей (15 золотих, 33 срібні та 19 бронзових). У медальному заліку "синьо-жовті" продовжують утримувати 5 місце.

Також збірна України досі четверта за кількістю здобутих нагород. Попереду тільки Китай, Велика Британія та Паралімпійський комітет Росії.



Україна 5 у медальному заліку / Скриншот