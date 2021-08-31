Україна виборола 67 медалей на Паралімпіаді: переможні підсумки Ігор у Токіо за 31 серпня
Джерело:24 канал
Українська збірна продовжує впевнено збирати медалі на літній Паралімпіаді в Токіо. "Синьо-жовта" дружина здобула вже 67 медалей різного ґатунку на Паралімпійських іграх.
Україна здобула 13 медалей за один день
У вівторок медальна скарбничка України поповнилася 13 нагородами. Що цікаво, 7 медалей Україна здобула у плаванні.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
Уже 5 медаль у Токіо здобув плавець Андрій Трусов. Українцю не було рівних у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S7.
Ще одне "золото" у плаванні виборов Максим Кріпак. Українець впевнено переміг у запливі на 100 метрів у класі S10.
- Кріпак видав настільки потужне завершення, що встановив новий світовий рекорд. Результат Максима – 54.15 секунди. У Токіо Максим здобув уже 4 нагороди.
15 золоту медаль для України на Олімпіаді виборов Максим Коваль у штовханні ядра. Спершу в Коваля було срібло. Але після протесту на результат малазійського спортсмена Мухаммада Зіяда Золкефлі українцю дісталося "золото".
- Результат Коваля 17.34 метра став новим світовим рекордом!
Щедрим 7 день Паралімпіади був на срібні нагороди. Відразу шестеро представників України підіймалися на подіум за срібною медаллю:
- Оксана Ботурчук (легка атлетика)
- Єгор Дементьєв (велоспорт)
- Максим Веракса (плавання)
- Олександр Яровий (штовхання ядра)
- Юлія Шуляр (легка атлетика)
- Наталія Кобзар (легка атлетика)
Також українські спортсмени здобули 4 бронзові нагороди й всі у плаванні:
- Василь Крайник (плавання)
- Євгеній Богодайко (плавання)
- Єлизавета Мерешко (плавання)
- Збірна України (змішана естафета з плавання)
Україна здобула ще 13 медалей у Токіо / Інфографіка Спорт 24
Загалом в активі збірної України вже 67 медалей (15 золотих, 33 срібні та 19 бронзових). У медальному заліку "синьо-жовті" продовжують утримувати 5 місце.
Також збірна України досі четверта за кількістю здобутих нагород. Попереду тільки Китай, Велика Британія та Паралімпійський комітет Росії.