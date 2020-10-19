Новоспечений абсолютний чемпіон легкої ваги американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) хоче змінити вагову категорію, відмовившись від усіх чемпіонських поясів в легкій вазі після перемоги над Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це заявив батько і тренер боксера Теофімо Лопес-старший у коментарі BoxingScene. За його словами, у його сина немає мотивації боксувати в нинішньому дивізіоні.

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Я думаю, прийшов час підніматися в першу напівсередню вагу. Вважаю, йому саме час підніматися в 140 фунтів (63,5 кг) і спробувати об'єднати всі пояси там.

Немає жодної причини, по якій ми повинні залишатися в легкій вазі, так як знаємо, що нам нема за що боксувати, розумієте? Звичайно, все залежить від обставин. Але я б вважав за краще, щоб він піднявся в 140", – заявив Лопес-старший.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Після поразки промоутер Ломаченка Боб Арум звинуватив одного з суддів у некомпетентності. Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й. Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.