Мудрик отримав найгіршу оцінку в матчі з Фулхемом: невтішний підсумок дебюту на "Стемфорд Бридж"

Лондонський Челсі не зміг обіграти Фулхем у лондонському дербі 22-го туру АПЛ. Звітний матч не може занести до свого активу новачок "синіх" Михайло Мудрик.

Український вінгер Михайло Мудрик розчарував уболівальників своє грою у матчі проти Фулхема (0:0). 22-річний футболіст відіграв 45 хвилин ігрового часу, а під час перерви сів на лаву запасних.

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Провал Мудрика на "Стемфорд Бридж"

Михайло не зумів продемонструвати своїх найкращих якостей, не завдавши жодного удару по воротам "дачників". Крім того, українець виграв лише одне єдиноборство з 5 і шість разів втрачав м'яч у ігрових ситуаціях.

Експерти статистичного порталу WhoScored поставили Мудрику найнижчу оцінку серед гравців обох команд – 6.0 бала. Найкращим гравцем матчу став інший новачок Челсі – Енцо Фернандес. Він так само, як і Мудрик, поповнив склад "синіх" у зимове трансферне вікно.

Оцінки гравців матчу Челсі – Фулхем / скріншот WhoScored

Дещо кращу оцінку отримав Мудрик від SofaScore. Портал оцінив старання вінгера у 6.4 бали. Гіршими за Михайла були Кай Гаверц (5.8) з Челсі та Боббі Декордова-Рід (6.2) з Фулхема.

Оцінки гравців матчу Челсі – Фулхем / скріншот SofaScore

Головний тренер "пенсіонерів" Грем Поттер знайшов пояснення невдалій грі 100-мільйонного новачка. За словами фахівця, Мудрик перехворів на застуду і не зміг повністю відновитися. Бажання вінгера скоріше дебютувати перед власними уболівальникам зіграло з ним злий жарт.

Втім, Михайлу не варто посипати голову попелом. Попереду ще багато матчів, де він зможе в повній мірі продемонструвати свій талант.

Відеоогляд матчу Челсі – Фулхем

, наступний матч "пенсіонери" проведуть 11 лютого. В цей день команда Мудрика зіграє на виїзді проти Вест Хема.