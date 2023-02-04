У матчі 22-го туру чемпіонату Англії команда Грема Поттера зіграла в нульову нічию з Фулхемом (0:0). Український вінгер Михайло Мудрик зіграв 45 хвилин поєдинку і був замінений у перерві на Ноні Мадуеке.

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За весь матч найдорожчий українець жодного разу не загрожував воротам "дачників", а також кілька разів втрачав м'яч. Михайло не зумів продемонструвати свої найкращі якості, провівши досить блідий матч.

Провалу Мудрика є пояснення

Втім, головний тренер "синіх" Грем Поттер знайшов пояснення провальній грі українського футболіста. За словами 47-річного спеціаліста, Мудрик переніс сильну застуду, що позначилося на його фізичних кондиціях.

Таке трапляється з молодими гравцями. Він мав сильну застуду цього тижня, він відчував важкість у ногах. Ми не хотіли ним ризикувати. У нас були заміни, Мадуеке добре увійшов у гру,

– розповів Поттер.

Нагадаємо, що поєдинок проти Фулхема став другим для Мудрика у формі Челсі. Поки що "сині" ніяк не можуть знайти свою гру і почати підійматися щабелями турнірної таблиці АПЛ.

Наразі команда Поттера займає дев'яту сходинку, маючи в своєму активі 30 очок. Від зони Ліги чемпіонів Челсі віддаляє 9 балів.

Важливо! Свій наступний матч "пенсіонери" проведуть 11 лютого. В цей день команда Мудрика зіграє на виїзді проти Вест Хема.