Перехід у Ювентус був помилкою: відверте зізнання оточення Роналду

У кар'єрі Кріштіану Роналду розпочався новий азійський період. В оточенні португальського футболіста пригадали виступи CR7 за туринський Ювентус.

Знайомі розповіли усю правду про стан Роналду після переїзду в Італію. За словами оточення, футболісту спершу взагалі не подобалось у Турині.

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Негативний період у кар'єрі португальця

Були навіть місяці, коли Кріштіану жалів, що змінив мадридський Реал та Ювентус. Зірковий форвард майже не спілкувався з партнерами по новій команді, що впливало на результати "старої синьйори".

Нагадаємо, що Роналду перейшов у Ювентус 10 липня 2018 року.

За туринський клуб Кріштіану провів 134 матчі, у яких забив 101 гол та віддав 22 результативні передачі.

За італійську команду гра до 31 серпня 2021 року. Після чого повернувся у Манчестер Юнайтед.

Цікаво, що повернення в МЮ стало помилкою. У розташуванні "червоних дияволів" Роналду відзначався хіба що одіозною поведінкою за межами футбольного поля.

Хотів повернутись у Реал, але обрав Аль-Наср

1 січня 2023 року Роналду став гравцем саудівського Аль-Насра, з яким підписав контракт на 2 роки. У своєму інстаграмі Кріштіану виклав відео з літака, у якому звернувся до фанатів свого нового клубу.

Нагадаємо, що португалець не зможе одразу дебютувати за Аль-Наср. Нападник пропустить перші два матчі команди через дискваліфікацію, яка ще тягнеться з виступів за МЮ. Роналду розбив телефон фаната Евертона, за що отримав серйозне покарання.

У ЗМІ також була інформація, що Роналду хотів повернутись у Реал. Тому його відпустка у Мадриді та тренування на базі "Королівського клубу" не були випадковістю. Це були натяки від футболіста, але керівництво "вершкових" цього не зрозуміло або просто навіть не хотіло зрозуміти.