Пригадав матір арбітра: за що Піке отримав вилучення за межами поля у матчі Осасуна – Барселона

У вівторок, 8 листопада, Барселона вирвала перемогу в Осасуни у 14-му турі Ла Ліги. Каталонці змогли перемогти при цьому здобувши два вилучення.

На 31-й хвилині Роберт Левандовський несподівано залишив свою команду у меншості. Лава запасних Барселони бурхливо відреагувала на це вилучення польського нападника, а й на забитий гол у роздягальню, який суддя не зарахував.

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Причина червоної картки

Найбільше протестував Жерар Піке, який ще у минулому матчі оголосив про закінчення кар'єри та попрощався з уболівальниками.

Іспанський захисник несподівано для усіх потрапив у заявку каталонців на гру проти Осасуни. Однак на полі так і не з'явився. Піке активно розмовляв із суддею щодо епізоду із забитим голом

У підсумку розмови червону картку перед собою побачив сам Піке.

Як стало відомо ЗМІ, Жерар послав головного арбітра, пригадавши його матір.

Ти бачив кутовий, який призначив біля наших воріт? Ти суддя, який **** нас найбільше на відстані. Це чортова ганьба, *** твою матір,

– сказав Піке до рефері.

Хоча перший тайм закінчився перемогою Осасуни 1:0, але Барселона таки змогла дотиснути суперника. Навіть у меншості голи Педрі та Рафіньї принесли переможний результат підопічних Хаві – 1:2.

Барселона з 37 очками лідирує у Ла Лізі, випереджаючи на 5 балів Реал.

Осасуна має у своєму активі 23 пункти, замикають топ-6 турнірної таблиці.

В останньому для себе сезоні-2022/2023 Піке провів за Барселону 10 матчів, у яких не відзначався результативними діями. Жерар мав контракт із каталонцями до кінця червня 2024-го, але повішав бутси на цвях значно раніше.