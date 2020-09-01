25-річна українська тенісистка Еліна Світоліна привітала свого бойфренда, французького тенісиста Гаеля Монфіса, з 34-річчям.

Дівчина опублікувала пост в інстаграмі, підібравши найзабавніші і милі фото та відео з французом.

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"З днем народження, мій супергерой. Нова пригода кожен день. Дякую, що ділишся своєю любов'ю, величезною пристрастю і нескінченною енергією ЩОДНЯ. Через всі труднощі, злети і падіння – не хотіла б бути тут ні з ким, крім тебе", – написала Еліна.

Стосунки Світоліної та Монфіса

Еліна Світоліна з кінця 2018 року зустрічається з французьким колегою Гаелем Монфісом.

Влітку минулого року одеситка привозила бойфренда на батьківщину, і розповіла, що борщ привів його в найбільший захват після відвідин України.