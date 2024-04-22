Костюк наблизилася до статусу першої ракетки України: оновлений рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом останнього тижня. Головним серед них був турнір серії WTA 500 у Штутгарті.

Після виступів на Кубку Біллі Джин Кінг змагання в турі пропускали Леся Цуренко та перша ракетка України Еліна Світоліна. В основній сітці турнірів WTA нашу країну представляла Марта Костюк у Штутгарті, а також Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька у французькому Руані, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських тенісисток

Завдяки своєму потужному перформансу в Німеччині особистий рекорд побила Марта Костюк. Киянка вдруге у 2024 році вийшла у фінал турніру серії WTA 500, де поступилася четвертій ракетці світу Єлені Рибакіній. До цього українка переграла трьох поспіль суперниць з топ-10.

Такий виступ дозволив Марті піднятися на 21-шу сходинку та скоротити відстань до лідерки національного рейтингу Еліни Світоліної, яка залишилася на 18-й позиції.

Також на високому рівні провела тиждень Ангеліна Калініна. Вона дійшла до півфіналу турніру серії WTA 250 в Руані, але це не позначилося на її позиції – українка й надалі залишається 32-ю у світі.

В актив собі беззаперечно занесла виступи на тижні Дар'я Снігур. Вона виграла турнір W50 у французькому Кальві, який став сьомим титулом ITF у її кар'єрі. Це дозволило 22-річній тенісистці піднятися на 7 сходинок.

Українки в топ-200 світового рейтингу

18. Еліна Світоліна – 2457 очок

21. Марта Костюк – 2235 (+6)

32. Ангеліна Калініна – 1666

34. Даяна Ястремська – 1597 (-1)

41. Леся Цуренко – 1363

125. Дарія Снігур – 623 (+7)

142. Юлія Стародубцева – 533 (-4)

176. Катерина Байндль – 426 (-1)

181. Катаріна Завацька – 418

. Наступним великим турніром за участі українок стане "тисячник" у Мадриді. Кваліфікація до основної сітки розпочалася 22 квітня. Мастерс триватиме до 5 травня і в ньому зіграють – Світоліна, Костюк, Калініна, Ястремська та Цуренко.

У топ-10 світового рейтингу відбулася лише одна зміна – Маркета Вондроушова змістила Цінь Вень Чжен з сьомої позиції (обох тенісисток у Штутгарті переграла Марта Костюк). Лідеркою залишається полька Іга Швьонтек, яка на турнірі в Німеччині поступилася у півфіналі майбутній переможниці змагання.

Рейтинг WTA: топ-10