Єлена Рибакіна (Казахстан, 4) – Марта Костюк (Україна) 2:0 (6:2, 6:2)

На шляху до фіналу Марта Костюк перемогла трьох представниць топ-10 світового рейтингу. У фіналі українка протистояла четвертій ракетці світу Єлені Рибакіній з Казахстану, пише 24 Канал.

Читайте також Перший титул в сезоні: українка стала чемпіонкою турніру ITF у Франції

Попередні матчі забрали багато сил

У півфіналі Рибакіна вибила з турніру лідерку рейтингу WTA Ігу Швьонтек. У матчі проти Костюк представниця Казахстану теж не мала особливих проблем.

У першому сеті Рибакіна впевнено вела в рахунку 2:0, але Марта зуміла нав'язати боротьбу, зробивши перевагу мінімально. – 3:2. Проте фаворитка взяла три наступні гейми – 6:2.

У другій партії сценарій повторився і казахстанка довела матч до перемоги – 6:2. На жаль, Костюк програла другий фінал у 2024 році. У березні киянка поступилась Кеті Бултер у вирішальному матчі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.

Нагадаємо, що в Штутгарті Марта Костюк обіграла трьох суперниць із топ-10 світового рейтингу: Чжен Ціньвень (№7), Коко Гауфф (№3) і Маркету Вондроушову (№8). Вихід у фінал приніс українській тенісистці 76 тисяч призових і 325 рейтингових очок.

Відеоогляд матчу Костюк – Рибакіна