Після виступів на Кубку Біллі Джин Кінг змагання в турі пропускали Леся Цуренко та перша ракетка України Еліна Світоліна. В основній сітці турнірів WTA нашу країну представляла Марта Костюк у Штутгарті, а також Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька у французькому Руані, пише 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських тенісисток
Завдяки своєму потужному перформансу в Німеччині особистий рекорд побила Марта Костюк. Киянка вдруге у 2024 році вийшла у фінал турніру серії WTA 500, де поступилася четвертій ракетці світу Єлені Рибакіній. До цього українка переграла трьох поспіль суперниць з топ-10.
Такий виступ дозволив Марті піднятися на 21-шу сходинку та скоротити відстань до лідерки національного рейтингу Еліни Світоліної, яка залишилася на 18-й позиції.
Також на високому рівні провела тиждень Ангеліна Калініна. Вона дійшла до півфіналу турніру серії WTA 250 в Руані, але це не позначилося на її позиції – українка й надалі залишається 32-ю у світі.
В актив собі беззаперечно занесла виступи на тижні Дар'я Снігур. Вона виграла турнір W50 у французькому Кальві, який став сьомим титулом ITF у її кар'єрі. Це дозволило 22-річній тенісистці піднятися на 7 сходинок.
Українки в топ-200 світового рейтингу
- 18. Еліна Світоліна – 2457 очок
- 21. Марта Костюк – 2235 (+6)
- 32. Ангеліна Калініна – 1666
- 34. Даяна Ястремська – 1597 (-1)
- 41. Леся Цуренко – 1363
- 125. Дарія Снігур – 623 (+7)
- 142. Юлія Стародубцева – 533 (-4)
- 176. Катерина Байндль – 426 (-1)
- 181. Катаріна Завацька – 418
У топ-10 світового рейтингу відбулася лише одна зміна – Маркета Вондроушова змістила Цінь Вень Чжен з сьомої позиції (обох тенісисток у Штутгарті переграла Марта Костюк). Лідеркою залишається полька Іга Швьонтек, яка на турнірі в Німеччині поступилася у півфіналі майбутній переможниці змагання.
Рейтинг WTA: топ-10
- Іга Швьонтек (Польща) – 10560 очок
- Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 7848
- Коко Гофф (США) – 7258
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 6293
- Джессіка Пегула (США) – 4870
- Марія Саккарі (Греція) – 4195
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 4090 (+1)
- Цінь Вень Чжен (Китай) – 4000 (-1)
- Онс Жабер (Туніс) – 3533
- Єлена Остапенко (Латвія) – 3438