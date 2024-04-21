Дар'я Снігур (Україна) – Валентина Різер (Швейцарія) 2:0 (6:3, 6:2)

Дар'я Снігур втретє у своїй кар'єрі боролася за титул чемпіонки на турнірі у Кальві. Проте попередні спроби завершилися невдало, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога Снігур у Франції

У матчі проти сьомої сіяної на турнірі Валентини Різер українка не мала особливих проблем. В першому сеті Дар'я впевнено вела в рахунку 4:0. Однак завершити партію з "бубликом" їй не вдалося. У першому сеті був зафіксований рахунок 6:3.

У другій партії суперниця українки зуміла зрівняти рахунок після чотирьох геймів – 2:2. Однак потім Снігур виграла чотири гейми поспіль.

За підсумком двох сетів Снігур перемогла Різер та стала чемпіонкою турніру ITF W50 у Кальві (Франція). Це була перша зустріч суперниць.

Українка виграла свій перший титул в сезоні. Загалом на рахунку 22-річної киянки вже 9 виграних турнірів ITF.