Українські спортсменки продовжують досягати успіху на етапі Діамантової ліги з легкої атлетики в Хожуві. Так, дві стрибунки у висоту піднялись на подіум, пише 24 канал.

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Також у потрійному стрибку успішно виступила Марина Бех-Романчук. Спортсменка з Хмельниччини здобула срібну нагороду, поступившись лише олімпійській чемпіонці Юлімар Рохас з Венесуели.

З першої спроби Марина стрибнула на 14,21 метра, але у наступних трьох стрибках так і не покращила цей показник. Бех-Романчук могла опинитись без подіуму.

Втім з п'ятого стрибка українка подолала 14,70 метра та фінішувала позаду Рохас. Крім цього, Марина виконала олімпійський норматив та вперше саме у потрійному стрибку здобула олімпійську ліцензію.

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Крім цього, Бех-Романчук ще може здобути перепустку у Париж і в стрибках у довжину. Для України це вже третя ліцензія в легкій атлетиці після успіху Ірини Геращенко та Юлії Левченко в стрибках у висоту.