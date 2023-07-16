У фінському місті Еспоо підійшов до завершення чемпіонат Європи U23 з легкої атлетики. Серед учасників була і збірна України, яка поїхала на змагання у складі 41 спортсмена, пише 24 канал.
До теми Особистий рекорд: Михайло Кохан захистив звання чемпіона Європи U23 з метання молота
За підсумком змагання "синьо-жовті" здобули чотири медалі протягом одного дня. Михайло Кохан здобув золото у метанні молота, а Артур Фельфнер став переможцем у метанні спису.
Також двом спортсменам підкорилось срібло. Роман Петрук та Олег Дорощук показали ідентичні результати у стрибках в висоту, що дозволило обом виграти срібло.
Ці чотири нагороди дозволили Україні опинитись у топ-десятці підсумкового медального заліку. Переможцем стала збірна Великої Британії, яка виграла сім золотих медалей.
Медальний залік чемпіонату Європи U23:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|1
|Велика Британія
|7
|3
|4
|14
|2
|Франція
|6
|4
|5
|15
|3
|Нідерланди
|4
|3
|2
|9
|4
|Іспанія
|4
|2
|5
|11
|5
|Норвегія
|4
|2
|3
|9
|6
|Італія
|3
|6
|2
|11
|7
|Фінляндія
|3
|3
|4
|10
|8
|Німеччина
|2
|4
|2
|8
|9
|Туреччина
|2
|3
|1
|6
|10
|Україна
|2
|2
|0
|4
Читайте також Ірина Геращенко та Юлія Левченко здобули для України олімпійські ліцензії в легкій атлетиці
Цього року молодіжна збірна покращила свої позиції, адже у 2021-му Україна виграла тільки три медалі. Наступний Євро U23 відбудеться у 2025 році в норвезькому Бергені.