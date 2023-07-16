У фінському місті Еспоо підійшов до завершення чемпіонат Європи U23 з легкої атлетики. Серед учасників була і збірна України, яка поїхала на змагання у складі 41 спортсмена, пише 24 канал.

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За підсумком змагання "синьо-жовті" здобули чотири медалі протягом одного дня. Михайло Кохан здобув золото у метанні молота, а Артур Фельфнер став переможцем у метанні спису.

Також двом спортсменам підкорилось срібло. Роман Петрук та Олег Дорощук показали ідентичні результати у стрибках в висоту, що дозволило обом виграти срібло.

Ці чотири нагороди дозволили Україні опинитись у топ-десятці підсумкового медального заліку. Переможцем стала збірна Великої Британії, яка виграла сім золотих медалей.

Медальний залік чемпіонату Європи U23:

МІСЦЕ КОМАНДА З С Б РАЗОМ 1 Велика Британія 7 3 4 14 2 Франція 6 4 5 15 3 Нідерланди 4 3 2 9 4 Іспанія 4 2 5 11 5 Норвегія 4 2 3 9 6 Італія 3 6 2 11 7 Фінляндія 3 3 4 10 8 Німеччина 2 4 2 8 9 Туреччина 2 3 1 6 10 Україна 2 2 0 4

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Цього року молодіжна збірна покращила свої позиції, адже у 2021-му Україна виграла тільки три медалі. Наступний Євро U23 відбудеться у 2025 році в норвезькому Бергені.