Україна продовжує збирати ліцензії на Олімпійські ігри, які пройдуть влітку 2024 року в Парижі, пише 24 канал. В легкій атлетиці "синьо-жовті" взяли перші путівки лише у неділю, 16 липня.

До теми Ірина Геращенко та Юлія Левченко здобули для України олімпійські ліцензії в легкій атлетиці

Ліцензії отримали Юлія Левченко та Ірина Геращенко у стрибках в висоту, а також Марина Бех-Романчук – у потрійному стрибку. Тепер Україна досягла успіху у метанні молота.

Михайло Кохан став переможцем меморіалу Гілая Іштвана. Ці змагання в Угорщині є частиною золотої серії Світового континентального туру.

Українець захопив лідерство з першої спроби, кинувши снаряд на 77,87 метра. Цього не вистачало для виконання олімпійського нормативу (78,2 метра).

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Втім Кохан зумів його подолати у четвертій спробі, а у п'ятій закріпив перемогу остаточним результатом 79.37 метра. 22-річний дніпрянин у підсумку обігнав чинного чемпіона Європи Войцеха Новіцкі аж на 1,5 метра.

Фінал меморіала Гілая Іштвана, метання молота: