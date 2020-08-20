Матч "Олімпік" – "Динамо" розпочав сезон 2020/21 серед молодіжних команд. Кияни не залишили шансів супернику, а молодий Ісаєнко заколотив у ворота донецького клубу цілих 5 м'ячів.

Київський клуб дуже впевнено розпочав новий сезон матчем проти "Олімпіка" (0:9), пише 24 канал.

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Немов "Баварія"

Справжній бенефіс у матчі був у виконанні нападника киян Євгена Ісаєнка. Який у зустрічі 5 разів засмучував голкіпера суперника. Два голи у виконанні футболіста вболівальники побачили у першій частині гри, ще трьома результативними ударами Євген відзначився у період з 52-78 хвилину.

До перерви киян лідирували 0:2, а от ще сім голів забили вже у другій 45-хвилинці.

Також результативні удари у активі Бражка, Михайленка та дубль на рахунку Волошина. "Олімпік" протягом усього матчу не спромігся забити бодай один гол.

Наголосимо, що "Олімпік" повернув у молодіжний чемпіонат свою команду, яка минулого року не виступала у чемпіонаті U-21.

"Олімпік" – "Динамо": весь матч U-21