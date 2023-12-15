На початку грудня Міжнародний олімпійський комітет оголосив про допуск росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024. Представники країн-терористок зможуть взяти участь лише у нейтральному статусі.

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Росіяни обурені

Очевидно, що такий підхід обурив українську спільноту. Втім навіть у Росії вважають себе ображеними та звинувачують МОК у начебто дискримінації.

Про проблеми для російських спортсменів розповів голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков. По суті посадовець схиляє атлетів ігнорувати виступ на Олімпіаді під нейтральним прапором. Його слова передає 24 канал.

Погоджуючись на нейтралітет, спортсмени стають заручниками чужих інтересів. Ми готові допомогти спортсменам та досконало розібратися в умовах допуску, щоб кожен розумів наслідки. Нейтральні спортсмени апріорі не можуть розраховувати на участь своєї федерації та ОКР у їх підготовці до змагань. Кожен нейтральний атлет повинен на свій страх і ризик опинитися наодинці з проблемами, які не мають відношення до спорту і які завжди вирішували федерації, ОКР, міністерство закордонних справ,

– заявив Поздняков пропагандистським росЗМІ.

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Станіслав також зазначив, що комітет має повністю відновити російських спортсменів. Він розповів про Спартакіаду та Ігри дружби як альтернативу Олімпіаді та навіть пригрозив атлетам санкціями за поїздку в Париж.

Творці цього унікального фарсу використовують олімпійську хартію, як хочуть. Єдиний вихід із ситуації – безумовне визнання та відновлення наших спортсменів. Ми усвідомлюємо, що повноцінної заміни Олімпіади бути не може, але Спартакіада дає можливість спортсменам виступити на змаганнях високого рівня і показати там спортивний результат, за який може бути виплачена премія. На цю мить ми шукаємо нові формати взаємодії. На мою думку, якщо спортсмен взяв участь в Олімпіаді, то він не може брати участь в Іграх дружби, а якщо він прийме, то його результат на Іграх буде анульований,

– вважає голова ОКР.

Наразі МОК повідомляє, що росіяни та білоруси здобули лише 11 ліцензій на Олімпіаду-2024. Самі Ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня у Парижі.

Що означає нейтральність для росіян: