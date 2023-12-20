Для того, щоб мати змогу виступити у Парижі, атлети не повинні бути ніяк пов'язані з силовими структурами цих держав. Проте виникають великі питання, чи сумлінно МОК виконуватиме перевірку цієї самої "нейтральності".

Читайте також "Жест доброї волі": Саладуха пояснила, чому збірна Росії бойкотуватиме Олімпіаду-2024

Білоруська борчиня виявилася не "нейтральною"

Черговим підтвердженням, що організація, яку очолює Томас Бах, не здатна чи не хоче цього робити, є допуск до Олімпіади-2024 Ванеси Колодинської. Представниця збірної Білорусі з боротьби отримала премію "Білоруський спортивний Олімп", указ про надання якої підписав Александр Лукашенко, повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистський сайт самопроголошеного президента Білорусі.

З документа про присудження премії стало відомо, що борчиня є "інструктором зі спорту найвищої кваліфікації спортивної команди Міністерства внутрішніх справ Білорусі". Це повністю суперечить статусу "нейтральності", про який постійно заявляє МОК.

Зазначимо, що Колодинська кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2024, то ж виникає запитання до Томаса Баха та компанії: "як це стало можливим?"

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення МОК рекомендував усунути представників Росії та Білорусі від міжнародних змагань, проте 28 березня 2023 року вирішив змінити єдине правильне рішення на ганебну історію з нейтральним статусом.

Як бачимо, це не працює, тому Томасу Баху варто задуматися, чи правильно він усе робить?

Цікаво. "Нейтральний" статус також не до вподоби й російським спортсменам. Зокрема вже відомо про бойкот Олімпіади з боку художніх гімнастів та плавця Євгена Рилова.